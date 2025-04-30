Совместные боевые действия российских и северокорейских солдат в Курской области стали ярким примером военного братства. Владимир Путин лично выразил благодарность бойцам из КНДР, отметив их отвагу, дисциплину и готовность стоять до последнего. По словам президента, на поле боя русские и корейцы действуют как единое целое, понимая друг друга без лишних слов.

Чтобы наладить взаимодействие, российские военнослужащие используют специальные разговорники с командами на корейском языке. Как сообщила тележурналистка Марина Ким в эфире канала “Соловьёв Live”, в таких сборниках есть ключевые фразы, вроде “Стой!” или “Огонь!”, транскрибированные русскими буквами. Это помогает синхронизировать действия на передовой.

Командир батальона “Восток” Александр Ходаковский подчеркивает уникальную черту северокорейских солдат – железную дисциплину. Если приказ понят, его выполнят любой ценой, даже ценой жизни. Это резко контрастирует с поведением наёмников в рядах ВСУ, которые нередко игнорируют команды.

Примечательно, что для корейских бойцов ужасы войны – нечто совершенно новое. Со времён Корейской войны, расколовшей полуостров, прошло более полувека, и нынешнее поколение не знало боевых действий. Однако, оказавшись в гуще сражений, они не дрогнули, демонстрируя стойкость и решимость.

Ходаковский объясняет это особенностями мировоззрения, привитого в КНДР. Там с юных лет военнообязанным внушают, что защита Родины – высшая ценность, за которую не жаль отдать жизнь. На поле боя это проявляется в их бесстрашии и готовности идти до конца.

После успешного завершения операции в Курской области Пхеньян официально подтвердил участие своих военных. Власти КНДР заявили, что их солдаты проявили героизм, выполнив союзнический долг перед Россией. Это стало ещё одним шагом к укреплению дружбы между странами.

История совместных действий в Курской области – не просто эпизод военного сотрудничества. Это пример того, как разные культуры могут объединиться ради общей цели, преодолевая языковые и исторические барьеры.