Российские военнослужащие успешно форсировали реку Псел в районе села Горналь Суджанского района Курской области, сообщает телеканал «Звезда».

По данным канала, на подготовку переправы ушло менее суток. Бойцы тщательно рассчитали вес снаряжения и количество техники, чтобы специальные железные лодки быстро преодолели водную преграду без риска переворота.

Маневр позволил подразделениям ВС РФ выйти в тыл украинских сил, укрепившихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре. Одновременно основная группа российских бойцов продолжала штурмовать позиции с северной стороны, обеспечивая двойное давление на противника.

22 апреля стало известно, что Горнальский монастырь был освобожден. Российские военные подчеркнули, что украинская сторона использовала комплекс исключительно в военных целях.

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