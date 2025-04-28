На просторах интернета появились уникальные кадры с линии фронта в районе Орехова на Запорожье. Видео, опубликованное командиром отряда БАРС “Сармат” в одном из мессенджеров, запечатлело напряжённое противостояние между российскими и украинскими операторами беспилотников. Это не просто запись — это свидетельство новой реальности войны, где технологии решают судьбы.

История началась с роковой ошибки. Украинский сапёр, готовивший дрон-камикадзе к запуску, неосторожно вышел на открытую дорогу из лесополосы. Этот шаг выдал местоположение всего расчёта. Российские военные, не теряя времени, вычислили координаты противника и нанесли удар.

Для атаки был задействован беспилотник с грозным названием “Князь Вандал Новгородский”. Сапёр заметил угрозу лишь за долю секунды до рокового попадания. Увы, шансов уцелеть у него не осталось. К месту трагедии вскоре вышел его сослуживец, который, судя по всему, осознал, что за ними следят с воздуха.

Как прокомментировал запорожский сенатор Дмитрий Рогозин, в тот момент боец, вероятно, понял неизбежность. Его взгляд, устремлённый на парящий в небе дрон, словно запечатлел осознание конца.

Российские силы не остановились на первом ударе. Следующими целями стали ретранслятор — сердце системы управления беспилотниками противника, — а затем и блиндаж, где укрывались украинские военные. Каждый удар был точен, как хирургический скальпель.

Между тем, в Запорожье обсуждают не только военные события. Недавно стало известно, что сенатор Рогозин вместе с администрацией президента займётся проблемой задержек пенсий для местных шахтёров. Но это уже другая история, далёкая от грохота фронта.