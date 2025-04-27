На фоне обострения индийско-пакистанских отношений Министерство обороны Пакистана привело в полную готовность свои стратегические ядерные силы.

По данным издания Sohu, под юрисдикцией пакистанских ракетных войск находятся 12 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заправленных ядерными боеголовками, а весь запас в 40 боеголовок различных мощностей снят с консервации и готов к применению.

Это не просто демонстрация силы — на практике такое решение означает:

Низкий порог сдерживания. Любая эскалация на границе теперь автоматически сопровождается риском ядерного удара.

Угрозу быстрой эскалации. Поднятые на боевой дежурный режим МБР способны достичь Нью-Дели за 20–25 минут, оставляя практически нулевое время на дипломатическое урегулирование.

Повышенный риск технических инцидентов. Перевод ядерных боеголовок из хранения в пусковое состояние требует сложных процедур и увеличивает вероятность ошибок в системах безопасности.

Чем нынешняя мобилизация отличается от прошлых кризисов

Каджаар (1999) и Пулвама (2019). В обоих случаях Индия и Пакистан действительно устраивали тактические учения, выводили части к границе и обменивались ядерными риторическими угрозами. Однако тогда речь шла о демонстрации готовности ограниченно использовать тактические боеприпасы — без перевода стратегических МБР в состояние немедленного пуска.

Отсутствие «распечатки» боеголовок. Ранее обе стороны лишь неофициально намекали на ядерный потенциал, сохраняя саму боеголовку запертой в хранилищах.

Независимость от внешнего давления. В отличие от прошлого, когда мировое сообщество успокаивало лидеров «просьбами», сегодня Пакистан показывает, что готов действовать автономно и мгновенно.

Почему тревога особенно оправданна