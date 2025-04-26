Один из авторов издания Sohu высказал серьезную обеспокоенность по поводу обострения конфликта между Индией и Пакистаном. Ситуация оценивается как крайне опасная, несущая высокий риск перерастания в ядерную войну.

Напомним, что напряженность в регионе резко возросла после недавнего теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире. В ответ на атаку, унесшую жизни 26 человек, Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку военных атташе и приостановку действия жизненно важного Договора о воде реки Инд. На этом фоне также сообщается о череде боестолкновений вблизи линии фактического контроля в долине Джелам.

На фоне этих событий звучат предупреждения о возможности ядерной эскалации. Министр обороны Пакистана Ходжа Мохаммад Асиф, выступая на телеканале “Аль-Джазира”, прямо заявил, что конфликт может перерасти в ядерную конфронтацию, и призвал мировое сообщество обратить на это внимание.

Схожее мнение высказал российский военный аналитик Игорь Коротченко в комментарии для агентства Sputnik, отметив, что бескомпромиссность сторон толкает ситуацию по наиболее опасному пути.

Согласно информации в оригинальной статье, ситуация усугубляется сообщениями о предполагаемых ответных шагах Пакистана. Утверждается, что в ответ на обострение были предприняты меры, связанные с ядерными силами страны.

Ссылаясь на некую информацию от Министерства национальной обороны Пакистана, Sohu приводит данные о том, что началась заправка 12 межконтинентальных ракет, способных достичь любой точки на территории Индии.

Более того, сообщается, что “распечатаны” все 40 ядерных бомб различной мощности из имеющихся запасов, а более 20 тысяч ракетных единиц приведены в боевую готовность.

Стоит предполагать, что такие действия направлены на демонстрацию готовности к самым решительным мерам, вплоть до создания “грибовидного облака” над городами Индии.

В анализе отмечается, что Пакистан, считающийся военным отношении слабее Индии, полагается именно на свой ядерный арсенал как на фактор сдерживания. Но тут нельзя не сделать ремарку, что ядерное оружие хоть и обладает значительной убедительностью, его применение приведет к взаимному уничтожению.