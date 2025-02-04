Американские потребители столкнулись с настоящим “яичным кризисом”: цены на этот базовый продукт питания взлетели до невиданных высот. За последний год стоимость дюжины яиц выросла более чем на 50%, а в некоторых регионах страны превысила отметку в $7 за упаковку. В Нью-Йорке, например, цена за коробку яиц от кур свободного выгула в магазинах Whole Foods достигла $11,99, что вынудило сеть ввести ограничения на покупку – не более трёх упаковок в одни руки.

Главной причиной стремительного роста цен стала крупнейшая за последние годы вспышка птичьего гриппа. С декабря 2022 года из-за высокозаразного вируса в США было уничтожено или погибло более 13 миллионов кур. По данным United Egg Producers, с начала эпидемии в 2022 году страна потеряла около 104 миллионов несушек, причём почти треть из них – с октября прошлого года. Это привело к резкому сокращению предложения на рынке и, как следствие, к дефициту яиц.

Ситуацию усугубляет сезонный фактор: зимние праздники традиционно сопровождаются повышенным спросом на яйца. Кроме того, как отмечают эксперты, популярность препаратов для снижения веса, таких как Ozempic, также стимулирует потребление яиц как источника белка. “Люди, стремящиеся к здоровому питанию, всё чаще включают яйца в свой рацион, что дополнительно нагружает и без того напряжённый рынок”, – комментирует Аманда Орен, вице-президент по стратегии на рынке продуктов питания RELEX Solutions.

В результате магазины и рестораны по всей стране сталкиваются с нехваткой продукта. В Чикаго крупные сети, включая Aldi и Mariano’s, ограничили продажу яиц двумя коробками на покупателя. В Бруклине полки магазинов ShopRite опустели, а оставшиеся яйца продавались по $1 за штуку.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс уже заявила, что птичий грипп не должен служить оправданием для необоснованного завышения цен. Однако, по прогнозам аналитиков, ситуация вряд ли стабилизируется в ближайшее время. Пока фермеры восстанавливают поголовье кур, потребителям придётся мириться с высокими ценами и ограничениями на покупку одного из самых популярных продуктов питания.