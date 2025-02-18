В ночь на 18 февраля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и ряду областей Украины, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери. Сообщается, что удары были направлены как по критически важным объектам инфраструктуры, так и по военным целям. В частности, была поражена военная база в Черниговской области, на которой находились иностранные наемники, который впоследствии вывозили на территорию Польши грузовиками. Передает ЦарьГрад.

По имеющимся данным, Киев уже четвертый день подряд подвергается интенсивным атакам. В результате последней атаки зафиксированы пожары на объектах, которые имеют стратегическое значение для украинских вооруженных сил. Мэр украинской столицы Виталий Кличко не стал уточнять, какой именно промышленный объект был поврежден. Однако позже стало известно о поражении предприятия «Арсенал», которое занимается производством систем управления и головок самонаведения для ракетных вооружений.

Кроме того, удары были нанесены по ряду объектов в Одесской и Николаевской областях. По имеющейся информации, в результате атаки была серьезно повреждена опора моста в районе Затоки, через который ранее осуществлялась переброска военных грузов.

В Запорожье российские ракеты поразили территорию «Запорожского кабельного завода», на котором, согласно источникам, производились компоненты для работы систем ПВО и боевых самолетов F-16. Предприятие получило серьезные разрушения, что может сказаться на дальнейшем производстве техники.

Также сообщается об использовании в ходе операции ракет типа Х-69. Удары были нанесены по складам боеприпасов, бронетехнике и личному составу ВСУ на территории Черниговской области. Один из снарядов попал в учебный центр, где происходила подготовка спецподразделений Национальной гвардии Украины. На момент удара в центре находились военнослужащие, выполнявшие плановый выход на учебные занятия.