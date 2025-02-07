Финляндия продолжает искать способы оживить туристический бизнес, который значительно пострадал после прекращения потока российских туристов. Одним из таких необычных решений стали организованные круизы для любителей нетрадиционных развлечений. По информации финского таблоида Ilta-Sanomat, в ближайшие выходные из Турку в Стокгольм отправится корабль, полностью забронированный для свингеров. На борту окажутся порядка 1800 человек, среди которых как пары, так и одиночки, желающие провести время в атмосфере свободы. Пишет АиФ.

Программа круиза включает разнообразные мероприятия: от шоу с элементами бурлеска и стендапа до лекций по БДСМ и тематических вечеринок. Одним из ключевых развлечений станет голое диско, где обязательным элементом одежды остаётся только обувь. Кроме того, пассажирам предложат посещение сауны и бассейна, а также специального магазина «Erotic Center», ассортимент которого пока держится в секрете. Важной частью программы станет закрытый клуб для взрослых, вход в который оплачивается отдельно. В этом пространстве, организованном в конференц-зале корабля, созданы все условия для реализации самых смелых фантазий участников.

Некоторые пассажиры поделились ожиданиями от предстоящего путешествия. Так, женщина по имени Микаэла призналась, что с нетерпением ждёт круиза, в котором ей предстоит познакомиться с новыми людьми. Несмотря на принадлежность к моногамным отношениям, она и её супруг решили присоединиться к мероприятию ради впечатлений и общения. Другая участница, 47-летняя Сами, рассказала, что поездка организована для людей, относящихся к секс-позитивному сообществу, но это не значит, что все пассажиры являются свингерами или обязаны участвовать в интерактивных мероприятиях.

Представители судоходной компании Tallink Silja подтвердили, что лайнер Baltic Princess действительно был арендован для подобного круиза. Как отметила директор по коммуникациям Марика Неджд, это далеко не первый случай полной аренды судна для закрытых мероприятий — подобные заказы поступают до 30 раз в год. Однако ранее, когда подобные туры проводились на пароме Silja Symphony, пассажиры, не входившие в число свингеров, выражали недовольство. Теперь организаторы решили полностью исключить присутствие посторонних, и билеты на круиз продаются только в рамках закрытого сообщества.

Финские турфирмы вынуждены искать новые способы привлечения клиентов после потери значительного количества российских туристов. В течение последних двух десятилетий Финляндия оставалась одним из самых популярных направлений для жителей Санкт-Петербурга и приграничных районов России. Особенно востребованными были паромные путешествия, позволяющие за короткое время добраться до соседней страны. Однако после того, как в 2022 году финские власти ввели ограничения, а в конце 2023 года полностью закрыли границу, турпоток из России практически сошёл на нет. Это ударило не только по туристическому сектору, но и по местной торговле, зависящей от российских покупателей.