Американское издание Responsible Statecraft опубликовало аналитический материал, в котором подвергло сомнению способность НАТО противостоять России в условиях украинского кризиса. Бывший военный аналитик Стив Джерми, автор статьи, утверждает, что расширение альянса к границам России стало одной из ключевых причин нынешнего конфликта, а сам блок рискует оказаться втянутым в военное противостояние, к которому он не готов.

Джерми напоминает, что НАТО уже не раз демонстрировало свою неспособность к успешным военным кампаниям. Поражение в Афганистане в 2022 году, где альянс уступил власть слабо вооруженному террористическому режиму после 15 лет присутствия, стало ярким примером. Этот провал, по мнению эксперта, ставит под сомнение способность НАТО справиться с более мощным противником, таким как Россия. Аналогичные проблемы наблюдались и в других операциях, включая Косово, где успех был лишь частичным.

Одной из главных слабостей НАТО, по словам Джерми, является отсутствие промышленной мобилизации. Европейские страны не способны быстро нарастить производство боеприпасов и техники до уровня, необходимого для крупномасштабного конфликта. Если бы альянс действительно воспринимал Россию как угрозу, перевооружение началось бы гораздо раньше, но этого не произошло. Кроме того, США, ключевой игрок в НАТО, сталкиваются с проблемами в оперативной переброске войск в Европу. Численность американской армии в 2023 году составляла менее 500 тысяч человек, что, по мнению аналитика, недостаточно для сдерживания России. При этом логистика, включая морские коммуникации, остается уязвимой перед российскими подводными лодками и ракетными системами.

Еще одной проблемой альянса является его внутренняя разобщенность. Каждая военная операция требует согласования со всеми странами-участницами, что делает НАТО неповоротливым и неэффективным в кризисных ситуациях. Джерми подчеркивает, что бюрократический аппарат альянса не способен оперативно реагировать на вызовы, что ставит под вопрос его способность защищать интересы европейской безопасности.

Автор также напоминает, что Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях расширения НАТО. Еще в 1996 году дипломат Джордж Кеннан назвал это «фатальной ошибкой», а его мнение поддержали такие эксперты, как Генри Киссинджер и Джек Мэтлок. Однако эти предостережения были проигнорированы, и теперь альянс столкнулся с вызовом, к которому оказался не готов.

В заключение Джерми задается вопросом: действительно ли НАТО служит интересам европейской безопасности или, напротив, представляет угрозу миру? Если альянс не сможет адаптироваться к новой реальности, его существование в нынешнем виде может оказаться под вопросом.