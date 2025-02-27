Цифровая трансформация российского бизнеса требует надёжных технологических решений. Растущий спрос на отечественное оборудование открывает новые возможности для компаний, стремящихся к технологической независимости. В этих условиях особую значимость приобретают производители, способные обеспечить полный цикл разработки и поддержки сетевой инфраструктуры.

Компания Eltex за 30 лет работы создала мощную производственную базу в Новосибирске. Предприятие выпускает широкую линейку телекоммуникационного оборудования — от коммутаторов до Wi-Fi точек доступа. Главное преимущество решений заключается в глубокой интеграции устройств между собой и централизованном управлении всей инфраструктурой.

Технологический потенциал и импортозамещение

Решения Eltex охватывают все уровни сетевой инфраструктуры. Коммутаторы серии MES поддерживают скорости до 100 Гбит/с и обеспечивают бесперебойную работу критически важных сервисов. Маршрутизаторы ESR справляются с нагрузками корпоративного уровня и поддерживают современные протоколы маршрутизации. Многие компании планируют купить оборудование Eltex для модернизации существующих систем связи.

Wi-Fi точки доступа WEP демонстрируют впечатляющую производительность в условиях высокой плотности клиентов. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет создавать беспроводные сети нового поколения с улучшенной пропускной способностью.

Ключевые технологические преимущества оборудования Eltex:

поддержка современных стандартов и протоколов связи;



резервирование критических компонентов;



централизованное управление через единую платформу;



масштабируемость решений под растущие потребности;



совместимость с оборудованием других производителей.

Такой функционал позволяет создавать гибкие и надежные сетевые инфраструктуры любого масштаба.

Практика внедрения и отраслевой опыт

Оборудование Eltex успешно работает в крупнейших российских компаниях. Банки используют коммутаторы MES для построения отказоустойчивых ЦОД. Промышленные предприятия разворачивают защищенные беспроводные сети на базе точек доступа WEP.

Государственные учреждения модернизируют инфраструктуру с помощью маршрутизаторов ESR. Образовательные организации создают современные кампусные сети с бесшовным роумингом между корпусами.

Типовые сценарии использования оборудования:

построение территориально-распределенных сетей передачи данных;



организация защищенного доступа к корпоративным ресурсам;



создание конвергентных сетей для передачи голоса и видео;



развертывание публичных хот-спотов с авторизацией пользователей.

Каждый проект сопровождается детальной проработкой технического решения специалистами Eltex.

Поддержка и сертификация

Техническая поддержка Eltex работает в режиме 24/7. Специалисты компании помогают с выбором оборудования, участвуют в проектировании сетей и оперативно решают возникающие вопросы. На все устройства предоставляется расширенная гарантия до 5 лет.

Продукция имеет необходимые сертификаты соответствия требованиям регуляторов. Оборудование входит в реестр российской радиоэлектронной продукции и рекомендовано к закупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Регулярные обновления программного обеспечения расширяют функционал устройств и закрывают потенциальные уязвимости.

Подводя итоги

Развитие собственного производства позволяет Eltex оперативно реагировать на запросы рынка. Компания инвестирует в разработку новых продуктов и совершенствование существующих линеек. Особое внимание уделяется программным решениям для управления инфраструктурой.

Выбор Eltex — это инвестиция в надежное сетевое оборудование с гарантированной поддержкой и развитием. Компания продолжает укреплять позиции на российском рынке, предлагая клиентам современные технологические решения отечественного производства.