В Министерстве обороны России рассказали о героическом поступке сержанта Сергея Гришина, который проявил себя во время боевых действий в зоне специальной военной операции. Благодаря его грамотным действиям российские военные смогли успешно атаковать укреплённый опорный пункт противника, избежав при этом потерь со своей стороны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Гришин, используя знание местности, сумел скрытно подвести свою штурмовую группу к позициям украинских войск. Он лично выявил расположение вражеских наблюдательных постов, что позволило бойцам нанести неожиданный удар. Сержант одним из первых ворвался на территорию опорного пункта, что стало ключевым моментом в успехе операции. В результате атаки противник был вынужден отступить, понеся серьёзные потери.

Этот случай – не единственный пример мужества российских военнослужащих. Ранее младший сержант Илья Лукашов в одиночку организовал засаду, в ходе которой уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Подобные истории подчёркивают профессионализм и отвагу российских солдат, действующих в сложных условиях боевых действий.