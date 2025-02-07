В 1928 году в одной из угольных шахт Канзаса был найден загадочный каменный диск, обладающий пугающими свойствами. Обнаруженный рабочими на глубине, соответствующей возрасту более 300 миллионов лет, артефакт вызвал череду трагических событий. Диск, имевший диаметр около 26 сантиметров, был покрыт странными узорами, а в центре имелось отверстие. Передает “Кулик“.

Сразу после находки шахтёры начали испытывать сильное недомогание, а вскоре большинство из них скончалось при невыясненных обстоятельствах. Артефакт передали владельцу шахты Ирвину Сайнсу, который решил забрать его домой. Однако вскоре таинственная смерть поразила его окружение: скончались трое горничных, садовник и даже домашний пёс. Спустя несколько месяцев трагическая участь настигла и самого Сайнса.

Долгое время о каменном диске не было информации, пока в 1936 году он не попал в руки учёных. Однако и для исследователей артефакт оказался роковым – среди тех, кто пытался изучить его, начали происходить случаи внезапной гибели. Впоследствии учёные выяснили, что предмет обладает уникальной способностью концентрировать радиацию в радиусе 13 метров, хотя сам по себе радиоактивным не является. Диск оказался изготовлен из редкого минерала – бенитоита, представляющего собой силикат бария и титана.

В 1970-х годах было принято решение вывезти опасный артефакт в Антарктиду. С тех пор информация о нём практически не поступала. По некоторым данным, объект мог быть помещён в одну из секретных лабораторий, расположенных в этом регионе с середины XX века. Не исключено, что исследования загадочного диска продолжаются и по сей день, однако официальные источники не дают никаких комментариев по этому поводу.