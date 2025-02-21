Несмотря на распространенные заблуждения, жиры играют важную роль в поддержании здоровья, утверждает нутрициолог и тренер фитнес-клуба DDX Fitness Артем Опальницкий. В интервью «Южному Федеральному» он пояснил, почему полный отказ от жиров в рационе может привести к негативным последствиям и на что стоит обратить внимание при их употреблении.

По словам специалиста, жиры участвуют в синтезе гормонов, способствуют усвоению витаминов A, D, E и K, а также являются важным источником энергии. Однако между животными и растительными жирами есть значительные различия. В то время как растительные масла богаты полиненасыщенными жирными кислотами, животные жиры необходимы для поддержания клеточных мембран, синтеза тестостерона и эстрогена, а также обеспечения организма энергией в условиях нехватки углеводов.

Эксперт напомнил, что бесконтрольное употребление животных жиров может привести к повышению уровня холестерина низкой плотности (ЛПНП), что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы жиры составляли 20-35% от суточного рациона, при этом насыщенные жиры – не более 10% от общей калорийности. Для человека, потребляющего 2000 ккал в день, это составляет не более 20 граммов животных жиров.

Опальницкий выделил наиболее полезные источники животных жиров:

Говядина — богата витаминами группы B, железом, цинком и селеном.

Сливочное масло — содержит витамины A, D, E, K2 и бутират, способствующий здоровью кишечника.

Свиное сало — источник олеиновой кислоты, витаминов D и E.

Яичный желток — «суперфуд», содержащий витамины A, D, E, K2 и холин, важный для работы мозга и печени.

Свинина — содержит витамины группы B, железо, цинк, но в 100 г продукта может быть до 30 г жира, поэтому рекомендуется выбирать менее жирные куски.

Эксперт отметил, что сбалансированное питание – ключ к поддержанию здоровья. Он рекомендует сочетать животные жиры с овощами и цельнозерновыми продуктами, чтобы получить максимальную пользу.