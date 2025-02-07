В Германии разгораются новые политические споры на фоне провала в Бундестаге законопроекта, предложенного лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем. Его инициатива по ужесточению миграционной политики вызвала волну критики, в том числе со стороны бывшего канцлера Ангелы Меркель. Вмешательство экс-главы правительства не только усилило внутренние противоречия в партии, но и повлияло на общий расклад сил на политической арене.

Одной из ключевых проблем стало то, что предложения Мерца оказались схожи с риторикой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), известной своими жесткими антимиграционными взглядами. Поддержка законопроекта со стороны АдГ спровоцировала обвинения в отходе ХДС от традиционной политики бойкота правых популистов. Это серьезно ослабило позиции партии, что сразу же отразилось на рейтингах.

Ангела Меркель, до этого предпочитавшая не вступать в публичные дискуссии, неожиданно резко выступила против инициатив Мерца. В своих заявлениях она не только подвергла критике предложенные меры, но и напомнила о своей миграционной политике 2015 года, которая, по мнению многих, и стала причиной текущих кризисов. Немецкие СМИ назвали ее резкие заявления «ножом в спину» бывшему соратнику. В ответ Мерц попытался оправдаться, заявив, что ХДС не идет на сближение с АдГ, но сомнения уже посеяны.

Политическая нестабильность затронула не только консерваторов. Внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также зреет недовольство. По данным немецкого издания Focus, в руководстве партии растут сомнения относительно позиции Олафа Шольца, чей рейтинг продолжает снижаться. По неофициальной информации, рассматривается вариант замены его кандидатуры на министра обороны Бориса Писториуса, хотя сам сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль категорически отрицает такие намерения.

Пока ХДС теряет поддержку, позиции СДПГ и АдГ демонстрируют рост. По данным опроса YouGov, рейтинг блока ХДС/ХСС снизился до 29%, тогда как СДПГ укрепилась до 18%, а АдГ поднялась до 22%. «Зеленые», недавно имевшие 15%, опустились до 12%, а небольшие партии, такие как «Альянс Сары Вагенкнехт» и Левая партия, набирают по 6%. Свободная демократическая партия (СвДП) рискует вообще не пройти в парламент.