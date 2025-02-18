На Покровском направлении продолжаются ожесточённые боестолкновения, которые военный эксперт Борис Рожин сравнивает с боксерским поединком. По его словам, украинские войска пытаются нанести удары, не приносящие значимых результатов, в то время как российские подразделения успешно выдерживают эти атаки и готовятся нанести ответный удар.

Российская армия продолжает оказывать давление на украинскую оборону в окрестностях села Удачное. По данным эксперта, зона контроля в данном районе была расширена, что создало благоприятные условия для развития тактического успеха. Враг оказывает сопротивление в районе Успеновки, однако его попытки контратаковать не приносят желаемого результата.

Украинская сторона предприняла попытку вернуть утраченные позиции в окрестностях села Котлино, однако атака завершилась неудачей. Российские войска удержали свои рубежи, сорвав планы противника. В Песчаном российским штурмовым подразделениям удалось выбить украинские силы из промышленной зоны, которая ранее была превращена в укреплённый узел обороны. В настоящее время продолжается зачистка населённого пункта.

Особое значение в последних событиях имеет разрушение стратегически важного моста в районе Первомайского, который был уничтожен ударами российской авиации. Этот объект играл ключевую роль в логистике ВСУ, позволял перебрасывать резервы и снабжать позиции в районе Песчаного. Уничтожение моста значительно осложнило украинской стороне снабжение своих подразделений, что снижает их возможности для дальнейшего наступления.

Согласно данным с видео, опубликованного операторами российских беспилотников, противник несёт серьёзные потери в бронетехнике на Красноармейском (Покровском) направлении. Дроны регулярно фиксируют удары по технике ВСУ, что подтверждает эффективность работы российских подразделений.