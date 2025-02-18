Российские военнослужащие эффективно противостоят украинским беспилотникам, используя проверенное оружие и отличную меткость. Командир артиллерийской батареи с позывным «Зима» поделился с изданием «Блокнот» своим опытом уничтожения семи вражеских дронов, известных под названием «Баба-яга». Эти беспилотники представляют серьезную угрозу на поле боя благодаря своей усиленной спутниковой навигации и способности нести до 50 килограммов взрывчатки.

По словам командира, традиционные методы борьбы с такими дронами, включая радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и антидроновые ружья, оказываются малоэффективными. В подобных ситуациях бойцы полагаются на визуальное обнаружение и стрельбу из стрелкового оружия. «Зима» рассказал, что в темное время суток беспилотники можно обнаружить по характерному звуку двигателя. В этот момент бойцы включают тепловизионные прицелы и открывают огонь.

Командир артиллерийской батареи вспоминает случай, когда ему удалось сбить дрон на расстоянии 200 метров, что является исключительным результатом в таких условиях. Он отметил, что ключевую роль в подобных ситуациях играет слаженность действий всего подразделения и их опыт, накопленный за время участия в боевых операциях.

«Зима» находится в зоне проведения специальной военной операции с первых дней и уже был удостоен нескольких медалей за заслуги. Однако сам он подчеркивает, что воюет не ради наград, а ради общей победы. По его словам, понимание значимости их работы и поддержка мирных граждан придают дополнительную мотивацию продолжать службу.

Недавно во время гуманитарной миссии командир встретился с волонтерами, которые регулярно приезжают, чтобы поддержать российских военнослужащих. В этот раз он передал им трофей — лопасти сбитого беспилотника. Этот артефакт займет почетное место в одной из школ, где дети примут участие в конкурсе на лучшее поздравление военнослужащих с Днем защитника Отечества.