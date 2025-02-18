Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью южнокорейскому изданию The Chosun заявил, что в современном мире опыт ведения боевых действий XXI века получают лишь три страны — Украина, Россия и Северная Корея. По словам Буданова, КНДР накапливает необходимые знания, поставляя вооружение России и модернизируя свои военные технологии. Пишет ВД.

Буданов утверждает, что российские военные специалисты оказали помощь северокорейским инженерам в усовершенствовании ракеты KN-23. По его словам, благодаря доработкам, ракета стала значительно точнее и представляет более серьезную угрозу, чем ранее. Украинский представитель также отметил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей усиливается не только в военной сфере, но и в области науки, технологий и промышленности.

По мнению Буданова, это взаимодействие уже достигло высокого уровня и, как он считает, может представлять угрозу для международного сообщества. Он подчеркнул, что Северная Корея использует текущий конфликт как полигон для проверки своих военных технологий в боевых условиях. Этот опыт, по словам начальника ГУР, будет иметь долговременные последствия для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Буданов сделал вывод, что северокорейская армия после получения такого боевого опыта существенно изменится и будет отличаться от прежних вооруженных сил страны. Он выразил обеспокоенность тем, что подобные изменения могут сказаться на военно-политической обстановке в регионе.