Экспертная комиссия по расследованию уголовных дел (CCRC) пришла к выводу, что медицинские доказательства, использованные для обвинения медсестры Люси Летби в убийстве и причинении вреда младенцам в больнице графини Честерской, не выдерживают критики. Об этом сообщает The Guardian. Летби, осужденная в августе 2023 года на пожизненное заключение, может получить шанс на пересмотр дела после того, как комиссия из 14 экспертов под руководством профессора Университета Торонто Шу Ли не нашла подтверждений ее вины.

Исследование, охватившее 17 случаев, в которых Летби обвинялась в убийстве или причинении вреда новорожденным, показало, что смерти младенцев были вызваны либо естественными причинами, либо недостатками в медицинском обслуживании. Эксперты отметили, что неонатальное отделение больницы страдало от хронической перегруженности, нехватки квалифицированного персонала и даже проблем с сантехникой. В отчете подчеркивается, что в уходе за младенцами допускались серьезные ошибки, включая задержки в лечении, неправильную диагностику и неспособность выполнять базовые медицинские процедуры.

«Мы не нашли доказательств умышленных убийств. Дети погибли из-за системных сбоев в работе больницы», — заявил доктор Шу Ли, подводя итоги расследования.

Один из ключевых примеров, рассмотренных комиссией, — смерть 10-недельной девочки, в которой обвиняли Летби. Эксперты установили, что ребенок скончался из-за осложнений, связанных с респираторным дистресс-синдромом и хроническим заболеванием легких. Медики не отреагировали на явные признаки ухудшения состояния и не назначили необходимые антибиотики. «Смерть можно было предотвратить», — отметил Ли.

Еще один случай, связанный с обвинением Летби, касался новорожденного, который, как утверждалось, умер из-за введения воздуха в вену. Однако комиссия установила, что причиной смерти стал тромбоз, вызванный задержкой инфузии на четыре часа после интубации. Также эксперты поставили под сомнение обвинения в отравлении инсулином, которые легли в основу приговора. «Если бы подобные нарушения произошли в канадской больнице, ее бы немедленно закрыли», — добавил Ли.

Адвокат Летби, Марк Макдональд, заявил, что отчет CCRC полностью опровергает медицинские обвинения против его клиентки. Однако представители комиссии пока не могут сказать, сколько времени потребуется для принятия решения о передаче дела в апелляционный суд. Также остается неясным, какие шаги могут быть предприняты, если суд сочтет приговор ошибочным.

Напомним, что Люси Летби была осуждена в августе 2023 года за умышленное убийство семи младенцев и покушение на убийство еще шести. Судья заявил, что она «гордилась своим профессионализмом», который позволял ей причинять вред детям, не вызывая подозрений. Однако мотивы ее действий так и остались неясными. СМИ выдвигали различные версии, включая романтическую заинтересованность в коллеге-враче, «комплекс Бога» или отсутствие интереса к уходу за здоровыми младенцами.

Несмотря на два отказа в апелляции, новое расследование CCRC может стать поворотным моментом в этом громком деле.