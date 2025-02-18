На южно-донецком направлении российские войска уничтожили танк Т-72, поставленный Украине из Чехии. Согласно сообщению Telegram-канала 29-й общевойсковой армии, танк, который был частью вооружений ВСУ, был обнаружен и поврежден с помощью FPV-дрона. Однако, несмотря на повреждения, танк остался на ходу и его экипаж принял решение отступить, избегая дальнейших атак. Пишет Российская газета.

Однако, как показано на видео, российские беспилотники, вероятно, управляемые через оптико-волоконный кабель, преследовали отступающий танк и в итоге перехватили его, когда он двигался на высокой скорости. Первый удар пришелся точно в область люка механика-водителя, после чего второй удар привел к сильному пожару, который уничтожил боевую машину.

Танк, о котором идет речь, был поставлен Украине под названием “Tomas”, которое использовалось чешскими СМИ для обозначения этих машин, когда они начали поступать на вооружение ВСУ. Однако на самом деле это старые модели Т-72, выпущенные еще в 80-е годы. На эти танки были установлены модернизации, включая динамическую защиту «Контакт-1», новое оборудование связи, ночной тепловизионный прицел и мощный 840-сильный дизельный двигатель. После того как эти танки начали гореть от ударов российских войск, термин “Tomas” постепенно исчез и теперь такие машины фигурируют под обозначением Т-72ЕА.