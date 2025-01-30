После назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны России в ведомстве произошли значительные изменения, которые напрямую повлияли на развитие армии и ускорение темпов модернизации вооружений. По словам военного волонтёра Алексея Живова, Россия наконец-то обрела то, чего ей не хватало в первые годы СВО. Об этом он рассказал в программе «Интервью» на телеканале «Царьград».

С приходом нового руководства в Минобороны активизировалась разработка и выпуск передовых средств поражения. В настоящее время в серию поставлены новые тактические и оперативные беспилотные аппараты, системы разведки и наблюдения, а также высокоточные боеприпасы. Кроме того, в войсках начали апробацию инновационных разработок, создаваемых в рамках экспериментальных проектов. Одной из площадок для таких испытаний стала 88-я бригада «Эспаньола», которая применяет современные технологии в боевых условиях.

Живов также подчеркнул, что в зоне спецоперации сформированы новые подразделения, которые внедряют принципы цифрового управления боем. Пока что такие инициативы реализуются на уровне отдельных командиров, однако их распространение говорит о развитии новой стратегии ведения боевых действий.

Одним из ключевых отличий Белоусова стало его стремление к открытому диалогу. Министр обороны регулярно встречается с военными экспертами, задействованными в СВО, а также с военными корреспондентами крупных федеральных СМИ, которые делятся с ним информацией с передовой. Это стало альтернативным каналом получения данных о текущей обстановке.

Особое внимание Живов уделил тому, что Белоусов реагирует на случаи несправедливости в отношении военнослужащих и их семей, вмешиваясь в ситуации, связанные со злоупотреблениями отдельных чиновников своими полномочиями.

Военный волонтёр также отметил, что до назначения Белоусова Министерство обороны практически не взаимодействовало с гражданским обществом и частными инициативами. Сейчас ситуация меняется и огромный пласт народных усилий по поддержке армии наконец-то начинает работать в координации с военным ведомством.