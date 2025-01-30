В Японии разгорается дискуссия вокруг выбора места для захоронения высокорадиоактивных отходов атомных электростанций. На недавней встрече в Токио, организованной организацией NUMO, занимающейся вопросами утилизации ядерных отходов, прозвучало неожиданное предложение: рассмотреть возможность строительства могильника на Курильских островах. Идея, озвученная одним из участников, предполагала привлечение России к проекту, что вызвало бурную реакцию как среди общественности, так и среди чиновников.

Представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии назвал предложение “интересным”, а член совета директоров NUMO Уэда Масатоси добавил, что такой шаг мог бы “убить сразу несколько птиц одним камнем”. Однако эта метафора, как и само предложение, оказались крайне непопулярными. Уэда Масатоси позже публично извинился за свои слова на встрече в городе Нэмуро, признав их “опрометчивыми”. Министр экономики Муто Ёдзи также принес извинения губернатору Хоккайдо, пообещав избегать подобных заявлений в будущем.

Основным кандидатом для размещения хранилища остается остров Хоккайдо, где рассматриваются два поселка — Суццу и Камоэнай. Однако и здесь не всё гладко: губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити выступает против проекта, ссылаясь на высокую сейсмическую активность в регионе. Несмотря на предложения субсидий для местных властей, вопрос остается открытым, а общественность продолжает выражать обеспокоенность.

Ситуация вокруг выбора места для захоронения ядерных отходов становится всё более напряженной. С одной стороны, власти ищут решение, которое минимизирует риски для населения, с другой — любое предложение вызывает волну критики. Пока что японские чиновники вынуждены балансировать между техническими требованиями и общественным мнением, что делает процесс выбора места для могильника крайне сложным и противоречивым.