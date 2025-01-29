В Японии усиливают контроль за наплывом иностранных туристов, стремящихся сделать эффектные снимки в живописных уголках страны. Как сообщает The Guardian, власти города Отару, расположенного на острове Хоккайдо, приняли дополнительные меры, чтобы предотвратить скопление людей на крутой улице Фунами-дза, которая стала популярным местом для фотосессий.

Причиной ограничений стали многочисленные жалобы местных жителей. Узкая улочка, с которой открывается живописный вид на порт и море, привлекает сотни туристов, особенно из Китая и Южной Кореи. Этот интерес во многом связан с фильмом «Любовное письмо» (1995 года), снятым в Японии. Картина приобрела культовый статус в Азии, что сделало Отару обязательным пунктом в маршрутах путешественников, желающих повторить сцены из знаменитого фильма.

Однако резкий рост туристического потока стал проблемой для жителей района. Люди часами стоят на проезжей части, создавая заторы и мешая движению автомобилей. Некоторые заходят на частные территории без разрешения, стремясь сделать удачный кадр. В ответ на это власти выставили охрану, чтобы контролировать передвижение туристов и не допускать блокировки дороги.

«Туристы останавливаются посреди улицы, мешая движению. Это создает значительные неудобства для горожан. Особенно острой проблема стала в этом финансовом году», — отметил представитель администрации Отару.

Местные жители также высказывают недовольство сложившейся ситуацией. 80-летний Хидэтоси Итагаки, проживающий в районе, рассказал, что все чаще видит людей, которые заходят во дворы частных домов без разрешения, лишь бы найти лучший ракурс для фотографии.