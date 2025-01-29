В Германии археологи сделали редкую находку — миниатюрный золотой замок, возраст которого оценивается более чем в 1600 лет. Обнаружить уникальный артефакт удалось при помощи поисковика Константина Фрида в районе города Петерсхаген, расположенного на границе Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. По предварительным оценкам специалистов, находка относится к III–IV векам нашей эры и, вероятно, имеет римское происхождение.

Замок, выполненный полностью из золота, оказался настоящей сенсацией для исследователей. Его размеры весьма скромны — всего 1,2 на 1,1 сантиметра, однако несмотря на свои миниатюрные габариты, он был не просто декоративным украшением, а, вероятно, выполнял свою функциональную роль. Подтверждение этому ученые получили после детального изучения артефакта с использованием нейтронной компьютерной томографии, проведенной в Швейцарии. Анализ показал, что внутри замка сохранились золотые заклепки и звенья, указывающие на его былую работоспособность.

Археологи отмечают, что отсутствие внешнего ключа и цепочки усложняет точную интерпретацию его предназначения. Однако главный археолог Михаэль Ринд предположил, что этот предмет мог попасть на территорию современной Германии в качестве подарка или сувенира, привезенного представителем местной знати после военной службы в Риме. В римский период подобные, но более крупные замки были широко распространены, что делает обнаруженный экземпляр особенно ценной находкой.