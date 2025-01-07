Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на администрацию Джо Байдена, обвинив ее в провале переговоров о возможном вступлении Украины в НАТО. По мнению Трампа, команда Байдена допустила ряд ошибок, которые привели к усилению противостояния с Россией.

Трамп считает, что администрация его предшественника спровоцировала конфликт своей некомпетентностью и отсутствием четкой стратегии.

“Они не знали, что делают, и это привело к катастрофическим последствиям”, – заявил Трамп.

Однако критика Трампа не ограничилась только внешней политикой. Он также заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский залив, что, по его мнению, будет более точным отражением географической реальности.

Кроме того, Трамп призвал Данию уступить США Гренландию, чтобы защитить “свободный мир” от растущего влияния Китая и России. По его мнению, это необходимо для обеспечения безопасности морских путей и предотвращения экспансии противников США.

Наконец, Трамп объявил о планах введения значительных пошлин на товары из Мексики и Канады. Это, по его мнению, поможет защитить американские производителей и рабочие места.

Таким образом, Трамп продолжает свою традицию делать громкие заявления и предлагать неординарные решения, которые часто вызывают споры и критику. Однако его сторонники видят в этом проявление его решительности и готовности идти на риск для защиты интересов США.