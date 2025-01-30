На востоке и в центре Украины зафиксирована активность боевой авиации. По данным телеграм-канала Рыбарь, в воздух поднимались не менее семи самолётов, включая МиГ-29, Су-27 и, предположительно, F-16. Взлёты фиксировались с аэродромов в Черкассах, Миргороде, Канатово и Василькове, что может свидетельствовать о подготовке возможных атак.

Анализ маршрутов полётов показал, что часть самолётов направлялась в сторону Днепропетровской и Харьковской областей, после чего некоторые пропали с радаров, предположительно, совершив посадку на аэродромах в районе Днепра. Подобную тактику ВСУ ранее применяли при ударах по Крымскому мосту и объектам на юге России.

Эксперты предполагают, что Су-24М, которые ранее активно использовались для нанесения ударов, пока не задействованы, но могут находиться в резерве. Возможны и сценарии, при которых МиГ-29 и Су-27 выполняли роль прикрытия или создавали ложные цели. Также есть вероятность, что самолёты дозаправлялись на промежуточных аэродромах перед возвращением на базу.