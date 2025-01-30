В ходе боевых действий в районе Погребков российские мотострелки из 34-й бригады захватили американские дымовые гранаты, которые теперь используются против украинских военных. Как сообщают военные корреспонденты, российские штурмовики применяют трофейные гранаты для подавления укрытий противника, после чего наносят удары с беспилотников. Этот тактический подход позволяет эффективно нейтрализовать вражеские позиции.

Одновременно в Махновке, населенном пункте близ Суджи, развернулись ожесточенные бои. Украинские силы попытались высадить десант на двух бронемашинах, но российские войска успешно отразили атаку, уничтожив обе машины и личный состав противника. В районе Свердликова российские подразделения продолжают прорывать оборону ВСУ, используя беспилотники-камикадзе. Один из таких дронов уже подбил украинский танк.

На другом участке фронта, в Малой Локне, российские войска продвигаются к Русскому Поречному, чтобы перекрыть пути снабжения украинских подразделений. Активные бои также идут в Погребках, у Старой и Новой Сорочин, а также на подступах к Судже. Украинское командование, несмотря на значительные потери, продолжает перебрасывать резервы в этот район, включая подразделения, сформированные из бывших заключенных. Однако, как сообщает Sky News, мотивация таких бойцов остается низкой, а их потери — высокими. Некоторые из них уже вернулись в тюрьмы за преступления, совершенные во время службы.

В ходе боев за Любимовку российские десантники захватили поврежденную боевую машину пехоты (БМП) противника. После ремонта трофейная техника будет использована против украинских сил.

Тем временем украинские войска нанесли ракетный удар по нефтепроводу «Транснефть-Дружба» в Брянской области, используя американские ракеты. Этот шаг, по мнению экспертов, может быть связан с конкуренцией на мировом рынке энергоресурсов, где США стремятся увеличить поставки своей нефти. Российская нефть, поставляемая по этому маршруту, остается важным конкурентом для американских компаний.

Ситуация в Курской области остается напряженной, а боевые действия продолжают наносить урон обеим сторонам конфликта.