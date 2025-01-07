В Татарстане выявлена новая схема мошенничества, нацеленная на пользователей Telegram. Эксперты в области IT-безопасности предупреждают о появлении фишинговых сайтов, имитирующих магазин RuStore, через которые распространяется вредоносное приложение FireScam.

Этот фейковый мессенджер предназначен для Android-пользователей из России и получает доступ к памяти устройства после установки. Затем он устанавливает дополнительные инструменты для кражи пользовательских данных. При первом запуске приложение открывает сайт со страницей входа и крадёт данные учётной записи.

Но это не всё – FireScam также отслеживает изменения активности экрана, знает, какая программа открыта в данный момент, регистрирует все платёжные транзакции и перехватывает автоматически введённые пароли. Специалисты признали этот вредонос “сложной и многогранной угрозой” и рекомендуют пользователям быть осторожными при открытии файлов со сторонних источников.

Чтобы избежать подобных проблем, важно помнить о базовых правилах безопасности в интернете. Не стоит устанавливать приложения из неизвестных источников, а также необходимо регулярно обновлять операционную систему и антивирусное программное обеспечение. Кроме того, важно использовать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свои учётные записи от несанкционированного доступа.