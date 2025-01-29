Владимир Путин за свою жизнь управлял самыми разными автомобилями – от советских «Запорожцев» до современных моделей Aurus. Водительский стаж президента насчитывает более полувека, а за это время он не только сменил множество машин, но и сохранил любовь к российскому автопрому.

Первый автомобиль у Путина появился в студенческие годы. Это был белый «Запорожец» ЗАЗ-968, который его мать выиграла в лотерею. Машина стала для молодого человека настоящей роскошью, хотя он был уверен, что родители продадут её. Однако в семье решили оставить авто, и оно прослужило ему достаточно долго, несмотря на лихой стиль вождения. Позже президент признавался, что в молодости нередко лихачил на дороге, но со временем стал относиться к этому ответственнее.

В 1980-х, находясь на службе в ГДР, Путин пересел на ВАЗ-2106. Эту машину он делил с коллегой – будущим главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. В то время «шестёрка» считалась престижной моделью, а в Советском Союзе её сравнивали с западными марками. Помимо «Жигулей» у Путина была и «Волга», которую он привёз с собой в Ленинград после возвращения из Германии. В начале 90-х автомобиль пригодился ему для подработки частным извозом.

Несмотря на популярность иномарок в 90-е, Путин оставался приверженцем отечественного автопрома. В его собственности находятся две раритетные ГАЗ-21 «Волга», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Однако в годы работы в администрации Санкт-Петербурга он пересел на Nissan. По тем временам любая иномарка считалась значительным шагом вперёд по уровню комфорта и надёжности.

С приходом во власть Путин начал использовать бронированный Mercedes-Benz S600 Pullman Guard – машину, доставшуюся ему от Бориса Ельцина. Позже президентский автопарк регулярно обновлялся новыми моделями, пока в 2018 году иностранные авто не заменили на отечественные Aurus. Путин лично тестировал Aurus Senat и назвал его достойной машиной, отвечающей мировым стандартам.

Президент не раз садился за руль других автомобилей, особенно российских. В 2010 году он проехал по трассе Чита – Хабаровск на Lada Kalina, в 2015-м протестировал Lada Vesta, а в 2023 году испытал новую Lada Aura. Помимо легковых машин, Путин управлял грузовиками, мотоциклами и даже вездеходами. Так, в 2018 году он проехал за рулём «КамАЗа» по Крымскому мосту, а на байк-шоу «Ночных волков» сел за руль мотоцикла «Урал».

Во время недавнего визита на «АвтоВАЗ» Путин поделился впечатлениями о Lada Aura, отметив её хорошую управляемость, удобство и современное оснащение. Президент продолжает активно поддерживать отечественный автопром, оставаясь его опытным пользователем и главным тест-драйвером.