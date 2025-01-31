Настоятель московского храма Святой Троицы, отец Александр Волков, в беседе с изданием «Новосвят» рассказал о значении третьего пророчества Фатимы и его связи с Россией. Он отметил, что это откровение, переданное португальским детям-пастушкам в 1917 году, долгие годы оставалось засекреченным и было официально опубликовано Ватиканом только в 2000 году.

Согласно пророчеству, Ангел и Богоматерь предупреждали человечество о грядущих испытаниях, включая войны, гонения на Церковь и страдания верующих. В откровении также упоминается Россия, которая, по словам отца Александра, занимает в этом видении особое место. Он подчеркнул, что текст содержит призыв к освящению России через почитание Пресвятой Девы Марии и молитвы за мир. Это, по мнению священника, указывает на историческую миссию России как хранительницы духовных ценностей и оплота мирового спокойствия.

Отец Александр отметил, что православные и католические богословы трактуют пророчество как призыв к духовному единению, особенно в периоды глобальных потрясений. Он подчеркнул, что в современных условиях важно помнить о необходимости молитвы и укрепления веры, чтобы преодолеть возникающие вызовы.