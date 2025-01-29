Известная российская блогерша Лена Миро, настоящее имя которой Елена Мироненко, скончалась 20 апреля 2024 года. Подтверждение этой информации появилось только сейчас — спустя почти год после трагедии. О смерти журналистки сообщил ее супруг, американский фотограф Ричард Прайд, оставив в соцсетях трогательное обращение.

“От твоего отсутствия у меня захватывает дыхание. Мои легкие пусты. Мое сердце пусто”, — написал Прайд, тем самым окончательно развеяв сомнения тех, кто считал сообщения о кончине блогерши фейком.

Долгое время обстоятельства гибели Миро оставались неясными. Первые сообщения о трагедии появились еще в апреле 2024 года, когда стало известно, что блогерша попала в серьезное ДТП и впала в кому. Однако официальных подтверждений не последовало, что породило массу слухов. Некоторые пользователи сети предполагали, что скандально известная Миро могла таким образом уйти из медиапространства, чтобы позже вернуться с очередной провокацией.

Пост мужа блогерши, наполненный болью и сожалением, лишь добавил загадочности. “Я не смог спасти тебя. Я очень, очень старался”, — признался Прайд, не уточняя, в чем именно заключалась его борьба.

Судя по словам фотографа, он пытался обеспечить Елену лучшей медицинской помощью, но спасти ее так и не удалось. В то же время не исключено, что Ричард винит себя в произошедшем, но пока он не дает разъяснений на этот счет.

Лена Миро стала известна в 2010-х благодаря своему ЖЖ-блогу, в котором безжалостно критиковала звезд, затрагивала социальные темы и не стеснялась в выражениях. Она быстро приобрела репутацию провокатора, нажив немало врагов среди знаменитостей.

Некоторые известные личности пытались бороться с острой на язык блогершей. Например, Яна Рудковская обещала заплатить миллион рублей тому, кто сможет ее разоблачить, а Артемий Лебедев даже планировал подать на нее в суд. Более того, существовало мнение, что Миро — это коллективный образ, созданный группой авторов, и за экраном может скрываться кто угодно.

Несмотря на агрессивный стиль ведения блога, в реальной жизни Елена Мироненко была далека от образа, который создала в интернете. Ее знакомые вспоминают ее как скромную и интеллигентную девушку с хорошим воспитанием.

Официальное подтверждение смерти Лены Миро появилось только в январе 2025 года. В документах Федеральной налоговой службы было зафиксировано закрытие ее индивидуального предпринимательства “в связи со смертью владельца”.