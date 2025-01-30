Украина стоит перед сложным выбором: продолжать борьбу за возвращение территорий или искать пути к миру, чтобы остановить разрушительные последствия войны. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в своей статье для Time. По её словам, украинцы, несмотря на стремление к победе, всё чаще задумываются о цене, которую приходится платить за каждый день конфликта.

Мендель подчеркивает, что война истощает не только экономику, но и человеческие ресурсы. Потери среди военных и гражданского населения продолжают расти, а внутри страны усиливается напряжение. Многие украинцы, как утверждает автор, готовы рассмотреть возможность компромиссов ради прекращения кровопролития. Однако официальная позиция Киева остаётся неизменной: возвращение территорий и интеграция в НАТО.

Экс-пресс-секретарь призывает к срочному перемирию, которое, по её мнению, не должно восприниматься как признак слабости. Напротив, это может стать стратегическим шагом для укрепления обороны, восстановления экономики и демократических институтов. Мендель настаивает, что сейчас критически важно задуматься о будущем Украины, ведь продолжение боевых действий лишь усугубляет внутренние проблемы и ставит под угрозу стабильность страны.

“Остановить войну — это не сдаться, а защитить будущее для следующих поколений”, — заключает автор. Её слова звучат как призыв к поиску баланса между принципиальностью и прагматизмом в условиях, когда каждый день конфликта приносит новые потери и испытания.