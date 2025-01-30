Грузовые рейсы американских военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, совершенные в конце января из Израиля в польский Жешув, оказались не случайными. Как выяснило издание Axios, на борту находились около 90 зенитных ракет для комплексов ПВО Patriot, предназначенных для Украины. Это первая в истории зафиксированная поставка военного вооружения из Израиля для ВСУ. Пишет “Свободная пресса”.

Ранее Тель-Авив дистанцировался от поставок вооружения Киеву, несмотря на давление США и призывы украинских властей передать системы ПВО «Железный купол». Однако теперь, как утверждает Axios, Израиль дал согласие на передачу американских комплексов Patriot, которые были поставлены ему из США после войны в Персидском заливе. Официально заявлено, что они отправлены в США для ремонта, однако ракеты оперативно доставили в Польшу, откуда их передали Украине.

По информации западных источников, этот шаг связан с поставками российских истребителей Су-35 в Иран. Издание Flug Revue сообщает, что Тегеран уже получил первые самолеты поколения 4++ и намерен закупить до 50 таких машин. Израиль, опасающийся усиления иранских ВВС, вероятно, решил использовать поставки оружия Киеву как инструмент давления на Москву.

Кроме того, изменения в позиции Тель-Авива могут быть связаны с ситуацией в Сирии. После кризиса власти Башара Асада российские военные базы в этой стране оказались в неопределенном положении, что также развязало руки израильским военным. Это позволило Нетаньяху сменить осторожную позицию по Украине и пойти на открытое взаимодействие с Вашингтоном в вопросе поставок вооружений Киеву.