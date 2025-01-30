Украинская армия потерпела очередное поражение на Донбассе, не сумев удержать Большую Новоселку. Запоздалый отвод войск превратился в катастрофу, а оборона ВСУ продолжает рушиться, пишет Газета по-украински.

Бои за город длились шесть дней, но исход был предрешен, когда российские войска заняли стратегически важные деревни к северо-востоку и западу от него. Украинские подразделения оказались в полуокружении и пытались отступить через реку, но, по данным российских источников, многие не смогли этого сделать.

Теперь основные силы ВС РФ сосредоточены на Покровске, ключевом логистическом узле, который атакуется уже более полугода. Потеря контроля над этим городом может нанести серьезный удар по обороне Украины на Донбассе. Кроме того, в результате боевых действий уже закрыта крупная шахта по добыче коксующегося угля, обеспечивавшая половину потребностей украинской металлургии. Также российские войска продвигаются в районе месторождений лития, что может осложнить планы Киева по использованию природных ресурсов для покрытия внешнего долга.

Западные аналитики отмечают, что нынешняя тактика России направлена на постепенное выдавливание ВСУ с занятых позиций. По данным The New York Times, украинская армия испытывает серьезные проблемы с мобилизацией, а из-за потерь на передовой командование вынуждено отправлять плохо подготовленные резервы в хаотичных контратаках.

Военный разведчик Андрей Черняк подтвердил, что ВСУ испытывают острый дефицит личного состава, в то время как российская пехота продолжает наступление малыми группами. Современные боевые действия все больше зависят от беспилотников, которые изменили характер боевых действий. В Большой Новоселке бронетехника практически не использовалась – пехота с обеих сторон сражалась под постоянными атаками дронов.

Ожидается, что Россия продолжит развивать наступление на Покровском направлении. По оценке украинского эксперта Константина Машовца, среднесуточный темп продвижения российских войск составляет 1–1,2 км. В сочетании с проблемами ВСУ это делает линию обороны Украины уязвимой и может привести к дальнейшему отступлению.