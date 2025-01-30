Европейские лидеры оказались в сложной ситуации после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Его подход к внешней политике, особенно в отношении Украины, существенно отличается от позиции Евросоюза, что создает напряженность в трансатлантических отношениях. В то время как Трамп настаивает на скорейшем урегулировании конфликта с Россией, европейские страны, включая Германию и Францию, готовятся к возможной эскалации и продолжают поддерживать Киев.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже, где обсудили стратегию ЕС в условиях новой администрации США. Шольц прямо заявил, что Трамп станет “вызовом” для европейской политики. Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что война на Украине не закончится в ближайшее время, и призвал продолжать оказывать поддержку Киеву.

Однако Вашингтон, похоже, меняет курс. По данным источников, в Пентагоне произошла “полная перезагрузка” в вопросах военных поставок Украине, что вызывает беспокойство у европейских союзников. Госсекретарь США Марко Рубио приостановил почти все программы иностранной помощи на 90 дней, включая поддержку Киева. Это решение вызвало запросы от американских дипломатов с просьбой сделать исключение для Украины, но окончательного ответа пока нет.

Европейские чиновники осознают, что им, возможно, придется взять на себя основную финансовую нагрузку по поддержке Украины. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на том, что США должны оставаться вовлеченными в конфликт, но реальность такова, что Брюсселю придется платить за американское оружие из собственного бюджета. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что финансирование гарантировано только на 2025 год, а дальнейшие планы потребуют переговоров с новой администрацией США.

Трамп, со своей стороны, стремится к быстрому достижению мирного соглашения с Россией, что вызывает опасения у европейских лидеров. Они считают, что Киев должен участвовать в переговорах на равных условиях, а не капитулировать перед Москвой. Однако эксперты отмечают, что глобальных разногласий между США и ЕС по вопросу будущего Украины нет — обе стороны выступают за сохранение украинской государственности.

Тем временем в Брюсселе нарастает тревога из-за непоследовательности Трампа. Европейские чиновники, многие из которых были назначены в период правления демократов в США, теперь вынуждены адаптироваться к новой реальности. Трамп, вероятно, будет стремиться усилить влияние своих сторонников в ЕС, что может привести к кадровым перестановкам и изменению политического курса. Европейцам, судя по всему, придется идти на уступки, чтобы сохранить отношения с Вашингтоном, но цена этих уступок пока остается неясной.