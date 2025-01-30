Авиакатастрофа в Вашингтоне, где гражданский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk во время посадки, вызвала массу вопросов у экспертов и общественности. Инцидент произошел в ночное время, когда пилоты гражданского рейса запросили разрешение на посадку и получили его от диспетчеров. Однако через несколько минут их самолет поравнялся с военным вертолетом, после чего произошло столкновение. Оба воздушных судна рухнули в воду, никто из находившихся на борту не выжил.

Президент США Дональд Трамп уже выразил недоумение, почему экипаж военного вертолета не отреагировал на сигнальные огни гражданского самолета и не скорректировал курс. Кроме того, появились сообщения о том, что военные пилоты не отвечали на предупреждения диспетчеров, что еще больше усиливает подозрения. Однако американские власти поспешили исключить версию теракта, назвав произошедшее трагической случайностью.

Военный эксперт и бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с «МК» предположил, что причиной катастрофы стало стечение обстоятельств, связанное с высокой концентрацией военных баз в районе Вашингтона. Он отметил, что такие происшествия, хотя и редки, но не исключены, особенно в зоне интенсивного движения воздушного транспорта. По его словам, диспетчеры могли попросту не успеть вовремя передать предупреждение, поскольку военные вертолеты способны подниматься вертикально с высокой скоростью, что усложняет их отслеживание.