После того как Федеральная таможенная служба (ФТС) обнародовала суммы доначисленных сборов владельцам автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, среди покупателей усилились опасения относительно легальности приобретенной техники. По данным ведомства, в 2024 году с автовладельцев дополнительно взыскали 535,9 миллиона рублей по утильсбору. Это вызвало обеспокоенность среди граждан, которые стали внимательнее относиться к выбору машин.

Как пояснил автокриминалист Максим Шелков, случаи доначислений связаны с тем, что при таможенном оформлении ряда автомобилей поставщики занижали стоимость инвойсов, чтобы минимизировать налоговые платежи и извлечь дополнительную прибыль. По его словам, такие схемы не являются единичными, речь идет о тысячах автомобилей, ввезенных с нарушениями. Однако представители отрасли утверждают, что далеко не весь рынок параллельного импорта подпадает под подобные схемы.

Эксперт в области подбора автомобилей Дмитрий Иваницкий заявил, что автомобили в возрасте от трех до пяти лет являются наиболее безопасными с точки зрения таможенного оформления. В отношении таких машин применяются фиксированные таможенные платежи, которые рассчитываются в зависимости от объема двигателя. По его словам, такие автомобили проходят таможенное оформление на территории России, и в этом процессе нет места для занижения стоимости или других манипуляций.

«Мы таможим машины в России, и здесь все прозрачно. Никаких занижений быть не может. Чище таможни не найти», — прокомментировал он в своем Telegram-канале.

При этом эксперт отметил, что доначисления могут коснуться автомобилей младше трех лет, так как их растаможка зависит от заявленной стоимости. Если при ввозе таких машин была указана заниженная цена, то владельцы могут столкнуться с доначислениями даже спустя время. Это касается как частных покупателей, так и тех, кто приобретал автомобили у официальных дилеров.