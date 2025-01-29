Модель и блогер Оксана Самойлова поделилась в своем Telegram-канале радостной новостью о том, что ее сын Давид полностью избавился от врожденного заболевания, с которым столкнулся с первых дней жизни.

При рождении у мальчика была диагностирована непроходимость слезных каналов – проблема, вызывающая постоянное слезотечение и воспаления глаз. По словам Самойловой, на протяжении нескольких лет она консультировалась с разными специалистами, в том числе зарубежными. Американские врачи уверяли, что со временем состояние улучшится само, в то время как российские офтальмологи рекомендовали хирургическое вмешательство.

Столкнувшись с противоречивыми рекомендациями, Оксана решила попробовать альтернативные методы – регулярный массаж области глаз, который, как утверждают некоторые специалисты, может помочь в ряде случаев. Первые положительные изменения появились к полутора годам: один глаз начал функционировать нормально. Однако полностью проблема не исчезла.

Когда Давиду исполнилось три года, врачи снова рекомендовали операцию, но Самойлова решила не спешить и подождать еще год. Ее стратегия оправдалась – к четырем годам симптомы исчезли, и необходимость хирургического вмешательства отпала сама собой.

«Действительно, по мере роста ребенка слезные каналы становятся шире, и все проходит. Сейчас даже следа от этой проблемы не осталось!» – написала блогер.