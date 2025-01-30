Американские военные зафиксировали загадочный подводный объект в Атлантическом океане, чьи характеристики не соответствуют ни одной известной субмарине или беспилотному аппарату. Об этом сообщают источники в Пентагоне. Объект, длина которого составляет 10–12 метров, передвигался на глубине более километра со скоростью до 300 узлов (более 500 км/ч), что значительно превышает возможности современных подводных судов. Пишет “МедиаПоток“.

Первое появление подобного объекта было зафиксировано ещё осенью 2022 года, и с тех пор его наблюдали более 30 раз. Загадка его происхождения вызывает споры среди специалистов. Некоторые аналитики предположили, что речь может идти о секретном американском проекте Центурион-2, но по официальным данным этот аппарат пока не покинул стадии разработки. Также выдвигались версии о возможной причастности России, в частности о модификации беспилотного подводного аппарата Посейдон, однако Москва опровергла подобные заявления.

Ситуация породила множество спекуляций, в том числе конспирологических. Некоторые связали обнаруженные аномалии с активностью в районе Бермудского треугольника, другие заговорили о внеземных технологиях. Однако большинство военных экспертов склоняются к версии, что объект может быть результатом работы засекреченных проектов, разрабатываемых в США или других странах.

В связи с ростом числа подобных инцидентов американские военные создали специальную группу для изучения аномального объекта и возможных угроз, которые он может представлять. Однако на данный момент его происхождение остаётся загадкой.