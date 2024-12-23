Шаманка Кажетта Ахметжанова, чьи предсказания регулярно вызывают широкий интерес, поделилась своими мыслями о будущем перед наступлением Года Змеи. Как сообщает «ФедералПресс», ясновидящая предупредила о серьезных испытаниях, которые ожидают мир в ближайшие годы, с особым акцентом на проблемы, угрожающие жителям крупных городов.

Ахметжанова подчеркнула, что 2024 год станет началом непростого периода. «Следующие пять лет станут временем перемен, но уже в следующем году мы увидим немало трагических событий. Многие будут уходить из жизни. Это период, когда необходимо быть внимательными к себе и окружающим», – приводит слова ясновидящей издание. Она порекомендовала избегать больших скоплений людей на праздники, тщательно проверять подвалы и защищать входные двери. Также шаманка считает, что медитация и внутреннее равновесие помогут пережить этот сложный период.

Год Змеи, по мнению Ахметжановой, символизирует неизбежные перемены и угрозы. «Змея всегда достигает своей цели, пусть и не сразу», – заявила она, добавив, что сложные времена могут продлиться до 2028 года. Она призвала людей к осторожности и духовному развитию, чтобы минимизировать возможные потери.

Прогнозы шаманки касаются и более отдаленного будущего. По ее словам, к 2035 году мир полностью изменится, перейдя на новый цифровой уровень. Вода, продукты питания и другие привычные вещи претерпят фундаментальные изменения, которые затронут даже их базовую структуру.