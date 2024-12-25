Эрих Биттерманн получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эрих Биттерманн, гражданин Германии, променял спокойную жизнь в Европе на грохот орудий Донбасса. Еще в 2014 году, когда конфликт только разгорался, он принял решение встать на сторону защитников Донецкой и Луганской народных республик. Восемь лет боёвы, ожесточенные бои, потери товарищей – через все это прошел Биттерманн, закаляя свой дух и укрепляя веру в справедливость выбранного пути.

После вхождения ДНР в состав России он не раздумывая подписал контракт с Министерством обороны РФ. Опыт и военная подготовка, полученные, как сообщается, еще во времена службы в Бундесвере, сделали его ценным кадром. Биттерманн участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов, проявив себя смелым и решительным командиром. Сейчас он командует расчетом, направляя огонь своих подчиненных на позиции украинских войск.

Но были не только бои. Был ещё и тяжелый выбор, поиск своего места в мире. Для Эриха Биттерманна этот поиск завершился получением российского паспорта. Упрощенная процедура для военнослужащих позволила ему официально стать гражданином страны, которую он защищает уже много лет.

“Я идентифицирую себя как русский”, – цитирует Биттерманна официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эти простые, но полные глубокого смысла слова объясняют многое. Они говорят о сложном пути, который прошел этот немецкий доброволец, чтобы найти свою истинную родину. И они говорят о его твердом намерении остаться на Донбассе после окончания специальной военной операции, чтобы помогать в восстановлении мирной жизни. Биттерманн готов вложить все свои силы и знания в возрождение разрушенного региона, который стал для него родным.