Недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, Health, and Aging, выявило, что завтрак играет важную роль в поддержании здоровья пожилых людей. Ученые изучили, как количество калорий и качество утренней трапезы влияют на кардиометаболические показатели у людей с избыточным весом и метаболическим синдромом. Результаты исследования показали, что как недостаточное, так и избыточное потребление калорий может негативно сказываться на здоровье, а оптимальная польза достигается при сбалансированном и питательном завтраке. Пишет “Рязань Онлайн“.

Завтрак обеспечивает до 25% суточной потребности в энергии и связан с улучшением общего качества питания, снижением рисков ожирения, гипертонии, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако до сих пор не существовало универсальных рекомендаций, каким должен быть «идеальный» завтрак. Исследование помогло определить, какие подходы к утреннему приему пищи наиболее благоприятны для здоровья.

В исследовании участвовали 383 человека в возрасте от 55 до 75 лет, страдающие ожирением или избыточным весом и имеющие высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Все они придерживались средиземноморской диеты, включающей цельнозерновые продукты, белки, орехи, фрукты и оливковое масло. Для анализа привычек питания участники заполняли дневники о своих трапезах через 24 и 36 месяцев после начала исследования. Ученые оценивали, как завтрак влияет на индекс массы тела (ИМТ), уровень триглицеридов, холестерина и функцию почек.

Результаты показали, что участники, потреблявшие менее 20% или более 30% суточных калорий за завтраком, чаще имели увеличенный ИМТ, окружность талии и повышенные уровни триглицеридов. У тех, кто съедал более 30% калорий утром, наблюдалось снижение уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП), что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, низкое качество завтрака, связанное с избытком жиров и сахаров, оказывало негативное влияние на функцию почек и метаболические процессы.

Однако участники, которые употребляли 20-30% суточных калорий за завтраком и выбирали сбалансированное питание с белками, полезными углеводами и микроэлементами, демонстрировали более низкую окружность талии, лучшие показатели холестерина ЛПВП и улучшенное состояние почек. Их метаболические показатели также были значительно лучше по сравнению с другими группами.

Эксперты подчеркивают, что завтрак должен быть не только калорийным, но и питательным. Наилучший выбор для утренней трапезы — это продукты с высоким содержанием белка, такие как яйца и молочные продукты, цельнозерновые каши, овощи, фрукты и полезные жиры, например, из орехов или оливкового масла. Такой подход помогает не только поддерживать здоровый вес, но и снижать риски хронических заболеваний.