Исследование, проведенное в Швеции, выявило, что чрезмерное потребление сладких напитков может представлять серьёзную угрозу для сердечно-сосудистой системы. Эти данные были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health. Употребление газировки и сладких фруктовых напитков оказалось опаснее для здоровья, чем другие источники добавленного сахара, такие как десерты или начинки. Пишет “Рязань Онлайн“.

В исследовании участвовали более 69 тысяч человек в возрасте от 45 до 83 лет. На протяжении 22 лет ученые изучали влияние сахара из разных категорий продуктов на здоровье участников. Было установлено, что люди, которые потребляли более восьми порций сладких напитков в неделю, значительно чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, риск ишемического инсульта увеличивался на 19%, сердечной недостаточности — на 18%, мерцательной аритмии — на 11%, а аневризмы брюшной аорты — на 31%.

По мнению исследователей, основная причина высокой опасности сладких напитков связана с их жидкой формой. Напитки не дают чувства насыщения, что способствует избыточному потреблению калорий и, как следствие, ожирению — одному из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от этого, десерты и начинки обычно потребляются с другими продуктами, что может смягчить их влияние на организм.

В Швеции традиция “фики” — совместного чаепития с десертами — играет важную роль в социальной жизни. Это, как считают авторы исследования, может объяснить, почему десерты не так сильно влияют на здоровье, как напитки. Тем не менее, специалисты подчеркивают необходимость ограничивать потребление сладких напитков. Например, одна банка газировки, содержащая около 39 граммов сахара, покрывает более 80% дневной нормы, рекомендованной Американской кардиологической ассоциацией.