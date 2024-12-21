Немецкая экономика оказалась под сильным давлением из-за череды внутренних и внешних факторов. Вице-канцлер Роберт Хабек, выступая перед журналистами, отметил, что существующая бизнес-модель Германии столкнулась с серьезными вызовами. Он подчеркнул, что многолетняя нехватка инвестиций в инфраструктуру и квалифицированные кадры привела к ситуации, когда экономика страны «загнана в угол». Особое влияние на обострение кризиса оказали решения, связанные с отказом от российского газа и переходом на более дорогой сжиженный природный газ из США. Пишет “Свободная пресса”.

Политолог Александр Рар пояснил, что, несмотря на отсутствие признаков катастрофы, кризисные явления в Германии нарастают. Распад «светофорной коалиции» после отставки лидера СвДП Кристиана Линднера и последующий вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца лишь усилили политическую нестабильность. Новые выборы в Бундестаг, назначенные на февраль 2025 года, должны определить дальнейшее направление политики, но пока страна остается в неопределенности.

Экономические трудности Германии во многом связаны с антироссийскими санкциями, считают эксперты. Подрыв газопроводов «Северный поток», ответственность за который, по данным журналиста Сеймура Херша, лежит на США при содействии Норвегии, стал серьезным ударом по национальной безопасности. Взамен дешевого трубного газа из России немецкая промышленность вынуждена использовать более дорогой СПГ из США, что существенно снизило конкурентоспособность предприятий. Как результат, многие компании переносят производство в США, где условия оказались выгоднее.

Кризис в автопроме Германии также обострился. Китай активно конкурирует с немецкими производителями, предлагая автомобили сопоставимого качества по более низким ценам. Ограничения на экспорт редкоземельных металлов и других ключевых компонентов из КНР усложняют производство в Германии. Китайские компании, в свою очередь, отказываются делиться технологиями и документацией, что усугубляет положение немецких брендов на азиатском рынке. В результате падают объемы продаж и закрываются сборочные производства.

Эксперты указывают на необходимость пересмотра экономической стратегии Германии. В условиях усиливающейся рецессии и политической нестабильности возникает вопрос: сможет ли страна сохранить лидирующие позиции в Европе и на мировом рынке? Аналитики считают, что Германии предстоит трудный путь восстановления, а отложенные реформы и шаги по укреплению собственной экономики могут быть реализованы слишком поздно.

В то же время некоторые эксперты видят возможности для России в сложившейся ситуации. Привлечение квалифицированных специалистов немецкого происхождения, которые владеют русским языком, может стать одним из направлений, способных принести пользу для российской экономики. Такой подход напомнил бы успешные миграционные проекты эпохи Петра I, когда иностранные специалисты способствовали развитию ключевых отраслей.