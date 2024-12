Исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, показало интересную взаимосвязь между употреблением алкоголя, толерантностью к боли и агрессивным поведением. Результаты, опубликованные в Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD), свидетельствуют о том, что увеличение болевого порога под воздействием алкоголя может привести к готовности причинить боль другим людям.

В исследовании участвовали 870 добровольцев, которые регулярно употребляют три-четыре алкогольных напитка за один раз хотя бы раз в месяц. Для эксперимента участников разделили на две группы. Одна группа употребляла напиток с содержанием этилового спирта, другая — плацебо. Напитки на основе апельсинового сока выглядели идентично, а для усиления эффекта правдоподобности к плацебо добавляли каплю алкоголя и распыляли спирт на края стакана, чтобы имитировать характерный запах.

Добровольцы подвергались тесту на болевой порог, в ходе которого им наносили удары током по пальцам. Интенсивность увеличивалась до тех пор, пока участник не сообщал, что удар стал болезненным. Этот момент фиксировался как болевой порог. Затем участников попросили выполнить задание на время реакции, где они могли «атаковать» противника ударами током.

Результаты показали, что употребление алкоголя повышает болевой порог. Люди, выпившие алкоголь, воспринимали боль менее остро и, кроме того, проявляли большую агрессию. Они чаще выбирали более интенсивные и продолжительные удары током для своих «противников». Участники, употреблявшие плацебо, напротив, демонстрировали меньшую толерантность к боли и старались избегать агрессивных действий.

Эксперты подчеркивают, что алкоголь может снижать не только физическую чувствительность, но и эмоциональные барьеры, которые обычно сдерживают агрессию. Это исследование добавляет новые данные к пониманию влияния алкоголя на поведение человека и может быть полезным для разработки программ профилактики насилия и агрессии.