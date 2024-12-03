Онколог Иван Карасев поделился важной информацией о признаках и мерах профилактики онкологических заболеваний, подчеркнув необходимость внимательного отношения к своему здоровью. Ряд изменений в организме, на первый взгляд незначительных, может сигнализировать о возможном развитии злокачественных новообразований, передает “Медиапоток”.

Карасев обратил особое внимание на роль своевременных обследований, таких как колоноскопия, в предупреждении колоректального рака. Этот метод позволяет исследовать внутренние стенки кишечника, выявляя доброкачественные новообразования. Врач подчеркнул, что в 95% случаев рак толстой кишки начинается именно с таких изменений. Выявление полипов и их удаление на ранней стадии может предотвратить развитие злокачественных процессов.

Эксперт отметил важность комплексного подхода к профилактике онкологических заболеваний. В числе ключевых факторов он выделил правильное питание, снижение уровня стресса, поддержание здорового образа жизни, регулярную физическую активность и полноценный сон. Хронический стресс, по словам Карасева, способен ухудшить качество сна и отдыха, что, в свою очередь, ослабляет иммунитет и увеличивает риск воспалительных процессов, которые могут стать предвестниками рака.

Онколог также акцентировал внимание на важности своевременного обращения к специалистам при появлении любых сбоев в работе организма. Он напомнил, что такие признаки, как усталость, снижение иммунитета или необычные симптомы, не стоит игнорировать. Современные методы диагностики и лечение на ранних стадиях значительно увеличивают шансы на успешное выздоровление.

Эксперт подчеркнул, что забота о здоровье должна начинаться с осознанного подхода к своему состоянию, регулярных обследований и соблюдения рекомендаций специалистов.