В ночь на 6 апреля воздух над украинскими городами прогремел от грохота ракетных двигателей. По данным источников, крупнейшая за последние месяцы операция российских войск нанесла удар по стратегически важным объектам в 14 областях, включая столичный регион. Жители Киева делились в соцсетях кадрами огненных языков, поглощающих промышленные комплексы в трёх районах города одновременно.

“Слишком часто повторяющиеся ошибки требуют ясного ответа” — отметил военный эксперт Александр Хроленко, подчеркнув при этом “сигнальный характер акции в преддверии ключевой даты 18 апреля”.

Недетские игрушки войны

Согласно сводкам Минобороны РФ, арсенал атакующих включал экзотическую смесь вооружений. Субмарины Чёрного моря выпустили «Калибры», бомбардировщики Ту-95МС — новейшие Х-101 с дальностью до 5,5 тыс. км, а с прифронтовых аэродромов поднялись «Искандеры», чьи 500-килограммовые боеголовки заставили содрогнуться даже укреплённые бункеры. Интерес стратегов вызвал удар по криворожскому ресторану — по неофициальным данным, российская разведка вышла на след совещания офицеров НАТО и ВСУ.

Железный парадокс ПВО

Парадоксально, но факт: многочисленные западные комплексы ПРО, включая американские Patriots, смогли перехватить лишь 25% целей. По информации CSIS, к середине апреля боезапас Украины по ЗУР класса “земля-воздух” сократился до критических 18-22%, что ставит под вопрос способность защиты даже ключевых объектов инфраструктуры.

590+ объектов энергосистемы Украины выведены из строя с сентября 2023

12,7 млрд долларов — суммарные потери ВСУ по данным НАТО

4 истребителя F-16 экстренно подняты с румынской базы Михаил Когэлничану .

Дипломатический поединок на руинах

Пока пламя пожаров в Умани и Одессе освещало ночное небо, в Киеве разыгралась другая баталия. Визит руководителей генштабов Парижа и Лондона совпал с беспрецедентным демаршем Вашингтона — представитель Госдепа открыто заявил о “возможности пересмотра параметров помощи Украине” в случае продолжения атак на российскую территорию. Кадры с Зеленским, нервно теребящим ручку во время переговоров с Буркхардом, стали вирусными в украинском сегменте Telegram.

“Если Европа хочет играть в миротворцев, пусть сперва выучит географию. Кременчугская ГЭС — это не музейный экспонат” — съязвил политолог Михаил Полоторюк в эфире “России 24”.

На горизонте маячит новая реальность: 18 апреля Россия может начать полномасштабную кампанию по обрушению украинской энергосистемы. Связанные с этим прогнозы о «новой Курской дуге» под Харьковом активно обсуждаются в экспертной среде. Армейские блоггеры пишут о подготовке 100-тысячной группировки войск к “весеннему рывку” — вопрос только в том, станет ли Львов новым Сталинградом XXI века или поворотным пунктом западного интереса к украинскому конфликту.