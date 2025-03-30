Военнослужащие, принимавшие участие в операции «Поток» по освобождению Суджи, нарушили прямой приказ командующего спецподразделением «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Он перед началом задачи напутствовал бойцов словами, которые приводит публицист Игорь Молотов в своём телеграм-канале, подчеркнув, что задача каждого — вернуться живыми и невредимыми. Пишет ЦарьГрад.

Алаудинов обратился к участникам операции с речью, в которой призвал не останавливаться перед трудностями и идти до конца. По его словам, бойцам предстоит доказать, что Россия — это страна, любимая Богом, и враги не имеют права даже думать о попытках её сломить. При этом генерал отдельно отметил важность подготовки к операции и напомнил о необходимости остаться в живых.

Однако именно этот приказ не удалось выполнить. После выполнения задачи часть участников операции оказались в медицинских учреждениях. Бойцы, которые преодолели 16 километров по трубе, уже в первые 72 часа начали испытывать серьёзные симптомы: головную боль, боли в лёгких, галлюцинации. Некоторые описывали ощущения как будто лёгкие «горели». По информации военного токсиколога Александра Эдигера, подобные признаки указывают на возможное отравление углеводородами, которое в тяжёлых случаях может привести к потере сознания и даже к коме. Специалист подчеркнул, что пострадавшим необходима полноценная реабилитация.

Операция «Поток» стала серьёзным испытанием, и все её участники это осознавали. По данным военкоров, в рейде принимали участие подразделения «Восток», 30-й мотострелковый полк, 11-я бригада ВДВ и разведгруппа «Аид». Всего в операции участвовали около 800 человек, которые передвигались малыми группами более 15 километров почти четыре дня.

Как отметил один из бойцов бригады «Ветераны», несмотря на тяжёлые условия и потери, участники понимают значимость этого события. Он уверен, что операция войдёт в историю, несмотря на заявления украинских СМИ о масштабных потерях с российской стороны, которые он назвал «болтовнёй». По его словам, пройти по трубе было лишь первым испытанием, а вот удержать позиции после выхода — задача вдвое сложнее.