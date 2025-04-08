Очередной удар по украинской артиллерии нанесли бойцы российского FPV-расчёта из группы «Антагонист». Как сообщил Telegram-канал «Судоплатов», операторы беспилотников уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С22 «Богдана», которую Вооружённые силы Украины только что вывели на огневую позицию. Передает РГ.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram, видно, что САУ находилась в завершающей стадии подготовки к стрельбе — ствол уже был поднят и развёрнут в сторону предполагаемой цели. Именно в этот момент в боевую машину был направлен удар высокоточного дрона, управляемого по оптоволоконному каналу связи. Беспилотник точно поразил отсек с боекомплектом, что, по словам авторов канала, неизбежно приводит к сильнейшему возгоранию и последующему детонационному разрушению машины.

Такой исход стал очередным примером успешного применения российских дронов против украинской техники. Удары по 2С22, как правило, заканчиваются полным уничтожением установки, которая превращается в обгоревший остов, неспособный к восстановлению. Подобные кадры регулярно публикуются в соцсетях, фиксируя последствия для артиллерии ВСУ.

Уничтоженная САУ «Богдана» была построена на базе чешского четырёхосного полноприводного грузовика Tatra T158. Также известны модификации этой установки на базе Tatra T815-7. По оценкам, Украина уже потеряла более 25 единиц артиллерийских систем такого типа, что подтверждает высокую уязвимость этой техники в условиях плотного применения российской ударной беспилотной авиации.

