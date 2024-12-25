Пока весь мир гадает, как Кевин умудрился дважды остаться один дома, режиссер Крис Коламбус решил раскрыть другую семейную тайну.

Он пролил свет на профессию мамы находчивого мальчугана, которую с такой любовью сыграла Кэтрин О’Хара. Оказывается, миссис Маккалистер не просто многодетная мать, а настоящая икона стиля – успешный модельер!

Теперь загадочные манекены в подвале их дома сложились в понятную картину. А вот чем зарабатывал на жизнь глава семейства, мистер Маккалистер, остается загадкой. Даже сам Коламбус не смог вспомнить подробности.

“Возможно, реклама”, – предположил режиссер, добавив, что с чикагской мафией мистер Маккалистер точно не связан.

Кстати, в 2023 году экономисты подсчитали, что Маккалистеры входили в 1% самых богатых жителей Чикаго. Их шикарный особняк оценивался как минимум в 2,4 миллиона долларов.

Чтобы жить на такую широкую ногу, родителям Кевина приходилось зарабатывать не меньше 700 тысяч долларов в год по сегодняшним меркам. Так что, похоже, талант к моде у миссис Маккалистер хорошо оплачивался.