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Пока весь мир гадает, как Кевин умудрился дважды остаться один дома, режиссер Крис Коламбус решил раскрыть другую семейную тайну.

Он пролил свет на профессию мамы находчивого мальчугана,  которую  с  такой  любовью  сыграла  Кэтрин О’Хара.  Оказывается,  миссис Маккалистер  не  просто  многодетная  мать,  а  настоящая  икона стиля –  успешный  модельер!

Теперь  загадочные  манекены  в  подвале  их  дома  сложились  в  понятную  картину. А  вот  чем  зарабатывал  на  жизнь  глава  семейства,  мистер  Маккалистер,  остается  загадкой.  Даже  сам  Коламбус  не  смог  вспомнить  подробности.

“Возможно,  реклама”, –  предположил  режиссер,  добавив,  что  с  чикагской  мафией  мистер  Маккалистер  точно  не  связан.

Кстати,  в  2023  году  экономисты  подсчитали,  что  Маккалистеры  входили  в  1%  самых  богатых  жителей  Чикаго.  Их  шикарный  особняк  оценивался  как  минимум  в  2,4  миллиона  долларов.

Чтобы  жить  на  такую  широкую  ногу,  родителям  Кевина  приходилось  зарабатывать  не  меньше  700  тысяч  долларов  в  год  по  сегодняшним  меркам.  Так  что,  похоже,  талант  к  моде  у  миссис  Маккалистер  хорошо  оплачивался.

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