Массированная атака была нанесена российскими войсками по Одесской области в ночь на 15 ноября. По словам очевидцев, масштабы разрушений впечатляют. В портах региона пылали пожары, а детонация складов боеприпасов продолжалась до утра. Очевидцы в Николаеве видели вспышки от взрывов за десятки километров.

Удары начались поздно вечером 14 ноября и продолжались до раннего утра. Местные жители сообщали о мощных взрывах, сопровождавшихся огромными столбами огня. По данным николаевского сопротивления, эпицентром атаки стали портовые склады, где находилось большое количество военной техники и боеприпасов.

Сергей Лебедев, представитель николаевского подполья, рассказал о серьёзных повреждениях в центре Одессы. По его словам, разрушены здания, многие квартиры остались без окон. Кроме того, он отметил, что удары пришлись по портовым объектам, где хранились десятки тысяч снарядов, доставленных в Одессу на торговом судне под видом зерновоза.

Согласно данным мониторинговых каналов, атака включала использование дронов «Герань» и крылатых ракет, которые поразили порты в Ильичёвске и Затоке. Удары вывели из строя несколько судов и одну установку ЗРК Gepard. Сообщается, что повреждения получили и недавно прибывшие в Одессу десантно-штурмовые катера шведского производства CombatBoat 90H.

По предварительной информации, взрывы уничтожили более 30 тысяч снарядов калибра 155 мм, которые, как утверждается, были доставлены для Вооружённых сил Украины. Эти боеприпасы хранились на складах портовой зоны и детонировали в течение всей ночи.

Кроме того, в результате хаотичной работы украинской ПВО один из снарядов поразил жилой дом в центре Одессы, вызвав пожары и разрушения. Очевидцы сообщили о многочисленных пострадавших, которых доставляли в больницы на скорых. В городе наблюдались значительные перебои с электричеством и теплом.

По данным аналитических каналов, удары продемонстрировали уязвимость логистической инфраструктуры Украины и стали сигналом для её западных партнёров о рисках дальнейших поставок вооружений.